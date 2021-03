Het is waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk dat twee diersoorten het coronavirus op de mens hebben overgedragen. Dat staat in een rapport van gezondheidsorganisatie WHO dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.

Een expertgroep concludeert na zijn missie in de Chinese stad Wuhan, waar het virus dat COVID-19 veroorzaakt eind 2019 voor het eerst opdook, van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan.

Het is erg onwaarschijnlijk dat het in een laboratorium per ongeluk is overgesprongen, zo stellen de onderzoekers.

Toen er een epidemie in Wuhan ontstond, werd gewezen naar een markt waar onder meer dieren werden verkocht. Sindsdien wordt aangenomen dat het virus van een vleermuis kwam en op de mens is overgegaan. De WHO-experts menen in hun rapport dat dit niet rechtstreeks is gebeurd, maar via een ander dier.

De experts vinden dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen. De Chinese autoriteiten hebben eind 2019 geprobeerd feiten over het opgedoken virus geheim te houden en hebben klokkenluiders aangepakt.