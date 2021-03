In het Verenigd Koninkrijk worden de strenge coronamaatregelen van de afgelopen tijd iets versoepeld. Vanaf maandag mogen tot zes mensen buiten bij elkaar komen en zijn buitensporten weer toegestaan. Premier Boris Johnson benadrukt dat het belangrijk is voorzichtig te blijven.

Het toenemende aantal coronabesmettingen in delen van Europa en de dreiging van nieuwe varianten van het virus, zijn volgens de Britse premier Boris Johnson zorgelijk.

"Ondanks de versoepelingen die vandaag ingaan, moet iedereen zich aan de regels blijven houden. Vergeet niet handen en gezicht te wassen, afstand te houden, en je te laten vaccineren", zegt Johnson.

De Britse overheid zal ook een nieuw Bureau voor Gezondheidsbevordering opzetten om overgewicht tegen te gaan, mentale gezondheid te verbeteren en lichaamsbeweging te bevorderen. Volgens Johnson was hijzelf "te dik" toen hij vorig jaar besmet raakte met COVID-19 en flink ziek werd.

Het Britse vaccinatieprogramma is erg succesvol. Afgelopen zaterdag werd de kleinste besmettingstoename in een half jaar gemeten in het Verenigd Koninkrijk. In 24 uur kwamen er 4.715 nieuwe besmettingen bij, terwijl de piek in januari op 68.000 extra gevallen lag.