Bondskanselier Angela Merkel voert de druk op de Duitse deelstaten op om zich toch aan de afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden. Woensdag schrapte Merkel haar strenge 'paaslockdown' na een storm van kritiek over de extra coronamaatregelen rondom de feestdagen.

De aanscherping van de coronamaatregelen is nodig om het snel stijgende aantal nieuwe corona-infecties terug te dringen, zei Merkel in een interview bij ARD.

"We hebben onze noodrem, maar helaas wordt die niet overal gerespecteerd", zei Merkel. Daarmee doelde ze op de met de deelstaten overeengekomen maatregel die inhoudt dat bij een bepaald aantal besmettingen scherpe restricties worden ingevoerd. "We moeten de juiste maatregelen met grote ernst implementeren. En sommige staten doen het, andere niet", aldus Merkel.

Duitsland heeft te maken met een forse heropleving van het coronavirus, voornamelijk aangedreven door de zogeheten Britse variant. De overheid in Berlijn en de leiders van de deelstaten zijn het echter in toenemende mate oneens over hoe de uitbraak moet worden ingedamd.

Niet het moment om te versoepelen

Een aantal deelstaten weigert bijvoorbeeld plannen voor een strenge lockdown ook te laten gelden voor gebieden waar het aantal besmettingen relatief laag is. Volgens Merkel zijn de besmettingscijfers echter ook in die gebieden onstabiel. "Daarom is nu niet het moment om zulke versoepelingen te overwegen", zei de regeringsleider.

Volgens de bondskanselier, die bezig is aan haar vierde en naar eigen zeggen laatste termijn, zijn meer beperkingen nodig om het coronavirus op tijd af te stoppen, bijvoorbeeld het verder inperken van het aantal toegestane contacten, het instellen van een avondklok en inzetten op thuiswerken.