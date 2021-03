De Leidse medicijnproducent HALIX gaat vaccins van farmaceut AstraZeneca produceren. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vrijdag groen licht gegeven voor de productie van het coronavaccin in de fabriek in Leiden.

Hoewel HALIX al sinds december vaccins produceert voor AstraZeneca, was dit nog niet toegestaan voor de fabriek in Leiden. De fabriek heeft de capaciteit om ongeveer vijf miljoen doses per maand te produceren.

De Europese Unie liet eerder al weten reikhalzend uit te kijken naar de productie in Leiden. Tot dusver vallen de leveringen van AstraZeneca keer op keer tegen. De enige fabriek die nu voor de EU draait, is die in het Belgische Seneffe, en daar hapert de productie volgens de Brits-Zweedse farmaceut.

Het Verenigd Koninkrijk gaf HALIX al eerder toestemming om vaccins te produceren. De EU, die met het VK wedijvert om de vaccins van AstraZeneca, wil beletten dat HALIX enkel aan de Britten levert. AstraZeneca weigert ook al om zijn twee Britse fabrieken in te schakelen om achterstallige leveringen aan de EU te kunnen voldoen, omdat die voor het VK gereserveerd zouden zijn.

Met de HALIX-locatie erbij zijn er nu vier productievestigingen met een vergunning voor de productie van het vaccin.