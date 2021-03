De Europese Commissie (EC) heeft Nederland en andere landen toegezegd terughoudend te zijn met het inzetten van strengere exportregels voor coronavaccins, zegt demissionair premier Mark Rutte na afloop van een online top met EU-leiders. De Commissie is gefrustreerd over met name de leveringen van de Britse farmaceut AstraZeneca, die fors minder doses levert dan contractueel was vastgelegd.

EC-voorzitter Ursula von der Leyen zei donderdagavond dat AstraZeneca pas weer vaccins mag exporteren als het bedrijf de afspraken nakomt. "We moeten en willen uitleggen aan EU-burgers dat zij hun rechtmatig deel krijgen."

Ook de Franse president Emmanuel Macron wil dat de EU harder optreedt tegen de bedrijven. "Het is gedaan met de naïviteit. Ik steun het feit dat we de export van coronavaccins moeten blokkeren zolang farmaceuten hun afspraken met de EU niet nakomen."

Een groot deel van de vaccins van de Britse farmaceut wordt in de Europese Unie geproduceerd. Dat gebeurt onder meer in een fabriek in Leiden. Veel vaccins worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, dat door een eventuele blokkade het hardst zal worden getroffen.

In totaal zijn sinds begin december ruim 77 miljoen coronavaccins vanuit de EU geëxporteerd. Het Verenigd Koninkrijk importeerde 21 miljoen. In het VK zijn bijna 46 vaccins per 100 inwoners toegediend, terwijl de EU achterblijft met 14 per 100 inwoners.

Premier Rutte en enkele andere Europese regeringsleiders zijn geen voorstander van een exportverbod en willen de geschil liever via een dialoog bijleggen. De minister-president had daarom eerder al om terughoudendheid gevraagd. "Het hebben van zo'n instrument is helemaal niet verkeerd, maar het moet bij voorkeur niet gebruikt worden. Wij denken dat het belangrijk is dit pistool ongeladen te laten."

Rutte sprak met Johnson over AstraZeneca

Rutte verwacht dat er alsnog coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk zullen gaan. Afgelopen week sprak hij met de Britse premier Boris Johnson over de productie van de vaccins in de Leidse fabriek. Rutte heeft hem gezegd dat Nederland de export zal blokkeren als de Europese Commissie erom vraagt, omdat die daarover gaat.

Komend weekend overleggen Brussel en Londen opnieuw. Rutte gaat ervan uit dat de partijen eruit zullen komen en dat een exportverbod niet nodig zal zijn. "Ze gaan zaterdag hier weer verder over onderhandelen en ik heb de indruk dat een win-winvorm toch mogelijk moet zijn."

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca zou voor het einde van juni 300 miljoen doses aan de Europese Unie leveren, maar moest dat doel vanwege productieproblemen terugschroeven naar 100 miljoen. De vaccinatiecampagnes in de EU lopen hierdoor vertraging op. De EU-lidstaten vroegen zich hardop af of het bedrijf andere landen voortrekt.