Farmaceuten Pfizer en BioNTech zijn woensdag voor het eerst begonnen met het testen van hun coronavaccin op kinderen. De jongste deelnemers zijn zes maanden oud, meldt Pfizer donderdag. Vaccinmaker Moderna begon onlangs als eerste fabrikant met het testen van het coronavaccin op kinderen.

Aan de eerste test doen 144 kinderen mee. De ontwikkelaars willen weten of het veilig kan worden toegediend en wat de goede samenstelling van een dosis is. De volgende stap is kijken hoe het afweersysteem reageert op het middel en hoe goed het dus beschermt tegen het coronavirus.

Aan die proeven zullen ongeveer 4.500 kinderen meedoen. In de tweede helft van dit jaar moet het onderzoek klaar zijn.

Het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is vooralsnog alleen bedoeld voor mensen van zestien jaar en ouder. Jongere kinderen worden sowieso nog niet gevaccineerd tegen COVID-19.

Nederland moet voor het einde van het jaar bijna twintig miljoen doses van het Pfizer-vaccin krijgen. Daarmee kunnen bijna tien miljoen mensen worden gevaccineerd.