De Duitse deelstaat Saarland beëindigt na Pasen de lockdown, zo heeft de premier van de regio, Tobias Hans, donderdag bekendgemaakt. Mensen die negatief zijn getest mogen dan weer een bezoek brengen aan de bioscopen, sportcentra en restaurants. Ook worden openbare bijeenkomsten met maximaal tien personen weer toegestaan.

Het kleine Saarland, dat een miljoen inwoners telt, wordt daarmee de eerste Duitse staat die de lockdown onder voorwaarden beëindigt. De lockdown loopt in Duitsland in principe tot 18 april, maar staten hebben verregaande bevoegdheden om hun eigen beleid te maken.

Saarland kocht eerder in de pandemie miljoenen coronasneltesten aan. Die worden gratis verstrekt op honderden plaatsen. Wie straks naar restaurants of bioscopen wil, heeft volgens christendemocraat Hans een negatieve testuitslag van diezelfde dag nodig. Zo'n sneltest kan volgens de politicus ook de weg vrijmaken voor andere activiteiten, zoals in de tuin barbecueën met buren of afspreken op een terras.

Saarland behoort in Duitsland tot de minder zwaar getroffen regio's. Hans zegt dat te hebben meegewogen bij zijn besluit om mensen weer meer vrijheid te geven. Na 18 april kan het beleid volgens hem mogelijk nog verder worden versoepeld.

Hans waarschuwde wel dat versoepelingen ook weer teruggedraaid kunnen worden. Er wordt ingegrepen als het aantal besmettingen te snel stijgt.