De politie verwacht dat het besluit om de avondklok niet om 21.00 uur maar om 22.00 uur te laten ingaan voor minder problemen gaat zorgen. "De verwachting is dat het draagvlak voor de maatregel verbetert en inwoners de avondklok beter naleven", vertelt een woordvoerder van de Korpsleiding in gesprek met NU.nl.

Het extra beetje tijd dat inwoners buiten kunnen besteden zal effect hebben, stelt de woordvoerder.

Dat betekent dat de politie minder werk zal hebben aan het handhaven van de avondklok. Volgens de woordvoerder heeft de maatregel "een grote impact" op het werk van de politie, omdat overdag minder capaciteit beschikbaar is in verband met extra werkzaamheden 's avonds.

Van verhoogde werkdruk bij de politie is geen sprake, benadrukt de korpsleiding. "Dat is een beeld dat door de media en in de politiek is verschenen, maar daar herkennen wij ons niet in." Als de avondklok om 21.00 uur bleef ingaan, had de politie 'gewoon' kunnen handhaven, stelt de woordvoerder.

Avondklok wordt ingekort met oog op zomertijd

De avondklok is vanaf 31 maart iedere dag van kracht van 22.00 uur tot 4.30 uur de volgende ochtend. Dat gebeurt in verband met de ingang van de zomertijd, waardoor het 's avonds langer licht is. Burgemeesters spraken tijdens het veiligheidsberaad hun zorgen uit dat inwoners daardoor langer buiten willen blijven, en de druk op de handhaving groter zou worden.

Demissionair premier Mark Rutte benadrukte dat de latere aanvangstijd geen vrijbrief is om 's avonds massaal familiebezoekjes in te plannen. Ook erkende hij dat het effect van de avondklok minder is bij een latere aanvangstijd. Het RIVM beaamde die uitsprak in gesprek met NU.nl, en stelt dat de inkorting van de avondklok waarschijnlijk zal leiden tot meer besmettingen.