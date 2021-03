In de strijd tegen het coronavirus wordt ingezet op innovatief onderzoek naar mogelijke behandelingen. Nieuwe, speciaal voor COVID-19 ontwikkelde antilichamen dragen bijvoorbeeld bij aan de behandeling van besmette personen met milde klachten die een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop.

De antilichaambehandelingen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare personen minder snel ernstige klachten ontwikkelen. Op dit moment worden er meerdere onderzoeken gedaan naar dit type behandelingen.

Middel uit bloedplasma herstelde patiënten

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt de Sanquin Bloedbank aan een potentieel geneesmiddel voor COVID-19. Het geneesmiddel is vervaardigd uit het bloedplasma van herstelde coronapatiënten. Sanquin heeft hiervoor 30.000 kilo bloedplasma verzameld sinds april 2020.

De inzet van het geneesmiddel hangt af van het oordeel van medisch specialisten. "Omdat het gaat om een nieuw middel, waarvan de werking en veiligheid nog onvoldoende is aangetoond, is er nauw aanvullend overleg geweest tussen verschillende medisch specialisten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Sanquin", schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een Kamerbrief.

De inzetbaarheid van het geneesmiddel werd belemmerd, omdat Sanquin geen vergunning heeft om het in Nederland op de markt te brengen. De Jonge heeft het bedrijf eerder deze maand een ontheffing verleend voor de komende zes maanden, om de inzet van het middel op korte termijn toch mogelijk te maken.

Eli Lilly: Middel met antilichamen

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) gaat meekijken met de proeven van een middel van medicijnproducent Eli Lilly and Company. Die stelt op basis van onderzoeksgegevens dat behandeling met het medicijn de kans op ziekenhuisopname of sterfte na besmetting met het coronavirus met 70 procent kan verminderen.

Het middel is een combinatie van antilichamen bamlanivimab en etsevimab. EMA wil daarnaast kijken of het gebruik van alleen bamlanivimab de behandeling van coronapatiënten kan verbeteren. De Verenigde Staten zetten zowel die antilichamen als het medicijn van Eli Lilly al in bij patiënten die er slecht aan toe zijn.

Amerikaanse autoriteiten namen het onderzoek van Eli Lilly dus al onder de loep. Nu wil ook EMA de volledige dataset doornemen. Het is nog niet bekend wanneer dat wordt afgerond.

Meer ruimte voor antilichaambehandelingen

Naast het middel van Eli Lilly keek het EMA ook naar antilichaambehandelingen van fabrikant Roche, die op 26 februari al een positief voorlopig oordeel ontvingen. Zo'n eerste evaluatie wordt ook verwacht voor behandelingen van fabrikanten Celltrion en GSK.

Demissionair minister De Jonge is in gesprek met de fabrikanten over een eventuele (extra) aankoop van hun middelen.

Antilichaamproducten zijn nog niet formeel beoordeeld en de registratie van deze behandelingen voor COVID-19 in Europa zal volgens De Jonge nog wel even duren. Daarom kunnen ze voorlopig alleen als niet-geregistreerde medicijnen worden gebruikt.

Door die ontheffing kunnen de middelen op korte termijn op individuele basis worden ingezet bij patiëntengroepen die een hoog risico lopen. "Medici zijn uiteraard leidend in deze keuze en stellen een behandeladvies voor deze producten op", aldus De Jonge.