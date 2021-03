De politie komt jaarlijks tientallen miljoenen euro's tekort om het huidige takenpakket uit te kunnen voeren, schrijft BNR donderdag op basis van een rapport van accountantskantoor PwC. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie.

In het slechtste scenario ontbreekt er meer dan 200 miljoen euro in de begroting. "Dit is een fors probleem", zegt voorzitter Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP in gesprek met BNR.

Van der Kamp zegt dat de politiek straks beslissingen moet nemen over welke dingen de politie niet meer kan doen. "De politie beslist niet welke taken zij niet meer kunnen uitvoeren, dat is aan Den Haag", aldus de vakbondsvoorzitter.

Vermoedelijke gevolgen van het geldtekort zijn dat er minder geïnvesteerd kan worden in de bestrijding van cybercriminaliteit, dat de politie na de coronacrisis minder vaak aanwezig kan zijn bij evenementen en dat er gesneden moet worden in wijkteams. "Achterstanden in opsporingsonderzoeken gaan ook weer oplopen", vervolgt Van der Kamp.

De Nationale Politie heeft het momenteel extra druk door het handhaven van de coronamaatregelen. Van der Kamp hoopt dat het volgende kabinet met extra geld over de brug komt. "Dit zijn opdrachten die zij gegeven hebben, dan moet je ook boter bij de vis doen."