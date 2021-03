Israël heeft meer dan de helft van de eigen bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19. Dat houdt in dat zo'n 4,7 miljoen personen tweemaal een vaccindosis toegediend kregen. Zo'n 60 procent van de in totaal 9,3 miljoen inwoners heeft al een eerste prik gehad.

De eerste prikken met het Pfizer-vaccin werden er in december al gezet. Dat middel is voornamelijk het succes achter de vaccinatiecampagne in Israël, hoewel het land ook het vaccin van farmaceut Moderna goedkeurde.

Israël heeft de vaccins veilig verklaard voor inwoners vanaf zestien jaar en wijkt daarmee af van de grens van achttien jaar, die veel andere landen hanteren. Daarnaast werden vaccins in Israël sneller goedgekeurd dan elders in de wereld.

Het land van premier Benjamin Netanyahu ziet door de grote hoeveelheid gezette prikken kans om de samenleving weer te heropenen. Zo zijn cafés, restaurants en universiteiten sinds deze maand weer geopend. Alleen inwoners met een zogenoemd groen paspoort - een bewijs dat iemand genezen is van COVID-19 of gevaccineerd is - worden toegelaten.

Eerder werden zwembaden, markten, musea, bibliotheken, sportscholen en zwembaden al heropend. Daarnaast mogen er ook weer evenementen georganiseerd worden, zij het met capaciteitslimieten van 30 tot 50 procent. Een klein deel van de bezoekers hoeft geen groen paspoort te hebben, maar kan worden toegelaten na een negatieve coronatest.

Netanyahu hoopte bij verkiezingen te profiteren van vaccinatiecampagne

Israëliërs konden dinsdag voor de vierde keer in twee jaar tijd naar de stembus, nadat de vorige coalitie viel door een ruzie over de begroting. Premier Netanyahu hoopte de verkiezingen ruimschoots te winnen dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne in het land.

Zijn rechtse partij Likud won echter nipt en zou met de huidige bondgenoten een krappe meerderheid in het parlement hebben. Tijdens de verkiezingen bleek centrumlinks het beter te doen dan verwacht.