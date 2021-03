De NS krijgt steeds meer klachten over te drukke treinen, maar reizigers moeten er rekening mee houden dat ze binnenkort toch weer naast elkaar moeten zitten. Daarvoor waarschuwt Tjalling Smit, als lid van de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor de dienstregeling, donderdag in dagblad Trouw.

"Mensen zijn inmiddels gewend aan 1,5 meter afstand én een mondkapje", zegt Smit in de krant. "Met alleen een mondkapje voelen ze zich onveilig. En nu hebben ze nog vaak een 'viertje' voor zichzelf, met hun tas naast zich. Maar dat kan binnenkort niet meer. Reizigers zullen weer naast elkaar moeten zitten."

Volgens Smit is er niet veel ruimte om de treincapaciteit uit te breiden als het aantal reizigers straks weer toeneemt. Momenteel rijdt de NS al met 90 procent van het normale aantal treinen. De treinvervoerder krijgt de laatste tijd enkele honderden klachten per week. "Vroeger klaagden reizigers als de trein voor 90 procent vol zat", aldus Smit. "Nu doen ze dat al bij 40 procent."

Mocht het echt heel druk worden in een trein dan is er nog wel de mogelijkheid om de eerste klas open te stellen voor alle reizigers, laat een woordvoerder van de NS weten aan NU.nl. "Dat gebeurt als er meer mensen dan zitplaatsen zijn." De NS is niet van plan om de eerste klas tijdelijk af te schaffen.

OMT uit zorgen over situatie in het openbaar vervoer

Onlangs uitte ook het Outbreak Management Team (OMT) zijn zorgen over de situatie in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan, doordat lang niet altijd voldoende afstand gehouden kan worden tot medereizigers.

Toch houdt de NS zich naar eigen zeggen aan het protocol dat vorig jaar is opgesteld in overleg met het RIVM en het OMT. Dat houdt in dat alle zitplaatsen bezet mogen worden.

Vorig jaar reisden gemiddeld zo'n 580.000 mensen per dag met de trein, in 2019 waren dat er nog gemiddeld circa 1,3 miljoen.