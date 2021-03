De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) om goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn coronavaccin bij de Leidse medicijnproducent HALIX. Dat zegt de Europese commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides woensdagavond.

HALIX maakt al sinds december vaccins voor AstraZeneca, maar de fabriek in Leiden moet eerst nog groen licht krijgen voor levering in Europa. Zodra het EMA een akkoord heeft gegeven, kan de levering van de eerste vaccins uit Leiden aan de Europese Unie eind deze maand beginnen, aldus Kyriakides. Volgens AstraZeneca gaat het om tien miljoen vaccins die klaarliggen.

Ondertussen is HALIX ongewild verzeild geraakt in een discussie over de eindbestemming van de vaccins tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Brussel en Londen beweren beide dat zij het meeste recht hebben op de doses uit Leiden. HALIX zou met beide partijen contracten hebben gesloten. Ook in het VK wacht de fabrikant overigens nog op goedkeuring voor distributie.

HALIX is een van de vier productiecentra waar AstraZeneca een overeenkomst mee heeft. Het Leidse bedrijf heeft de capaciteit om circa vijf miljoen doses per maand te produceren.