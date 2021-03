In de Tweede Kamer zijn verschillende partijen niet te spreken over het vaccinatietempo. Ze vragen zich af of de aangehouden voorraden niet te groot zijn en zetten vraagtekens bij de gekozen strategie. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil ook het liefst sneller prikken, maar benadrukt dat hij niet op alles invloed heeft.

"Het vaccinatiebeleid is een bende", zei PVV-leider Geert Wilders. Hij vindt dat de huidige voorraden zo snel moeten worden gebruikt. PvdA'er Lilianne Ploumen vindt het beleid "een rommeltje".

Zowel Wilders als DENK-leider Farid Azarkan vraagt het kabinet om het advies van voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg op te volgen door iedereen zo snel mogelijk de eerste van twee prikken te geven, waardoor meer mensen een vorm van bescherming hebben.

"Dat geeft gigantische voordelen, zoals de snelle verlaging van de druk op de zorg en het afschaffen van die lockdown", aldus Azarkan.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp wilde weten hoeveel vaccins er momenteel op de plank liggen. Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Waarom duurt het zo lang?"

149 Kuipers: 'Stel de tweede coronaprik verder uit'

De Jonge afhankelijk van onzekere leveringen

De Jonge snapt het ongeduld. "We zoeken naar alle wegen om het sneller te doen", zei hij. De bewindsman is daarbij "helaas" het meest afhankelijk van factoren die het moeilijkst te beïnvloeden zijn, zoals de levering en de productie van de verschillende vaccins.

Daarbij gaan de grootste zorgen uit naar het vaccin van AstraZeneca. "Daar zijn flink wat issues", liet De Jonge weten. De Brits-Zweedse vaccinmaker moest al meerdere malen de beloofde leveringen flink naar beneden schroeven. "Om gek van te worden", zei De Jonge daar al eerder over.

Inmiddels is er een behoorlijke voorraad opgebouwd omdat er tussen 14 en 18 maart een prikpauze was ingelast vanwege mogelijke, ernstige complicaties. In die periode kreeg Nederland juist meerdere leveringen toegestuurd.

De levering van de vaccins van Pfizer/BioNTech is betrouwbaar. Daarom durft De Jonge het aan om de voorraad van vijf naar drie dagen af te bouwen. Van de Moderna-vaccins komen er zo weinig binnen dat er helemaal geen voorraad nodig is.

Grotere voorraad AstraZeneca door onzekerheid

Bij AstraZeneca ligt dat anders. Daar gaat zo veel mis in de levering dat het kabinet in ieder geval een voorraad van vijf dagen wil aanhouden. "En zelfs dat is al best spannend", zei De Jonge.

In het ergste geval moeten volgens de bewindsman tienduizenden afspraken worden afgezegd en opnieuw worden ingepland. Het is de bedoeling dat de voorraad er zo snel mogelijk uit gaat. De Jonge: "Het moet op het scherpst van de snede."

Meer mensen een eerste prik geven en wat langer wachten met de tweede, zoals Kuipers voorstelde, vindt De Jonge geen goed idee vanwege gezondheidsrisico's. "Als je te lang wacht, dan neemt de bescherming af en geef je virusvarianten meer ruimte."

Half april moeten er vier miljoen prikken zijn gezet bij de meeste tachtigplussers en mensen met een medische achtergrond. In mei zijn de zeventigers en zestigers aan de beurt en in juni iedereen tussen de dertig en vijftig. De Jonge verwacht dat er dan elf miljoen prikken zijn gezet.

De twintigers, de laatste groep, krijgt vermoedelijk eind juni een prik. Uiteindelijk kan iedereen van achttien jaar en ouder die zich wil laten vaccineren, begin juli de eerste prik hebben gehad.