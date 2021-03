Ongeveer 33.500 mensen die in de langdurige zorg werken, hebben in de afgelopen dagen een nieuwe afspraak gemaakt om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. In totaal moesten 43.000 prikafspraken worden afgezegd toen Nederland tijdelijk stopte met het toedienen van het vaccin.

De GGD's verstuurden afgelopen weekeinde een sms naar de betrokken zorgmedewerkers waarmee ze een nieuwe prikafspraak in konden plannen. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland verwacht dat de overige 9.500 zorgmedewerkers binnenkort een afspraak maken.

"Dit is conform verwachting, we zien geen gekke dingen. Sommige mensen hebben meer tijd nodig voor het inplannen. Mensen moeten ook overleggen over hun roosters, om te kijken wanneer ze tijd hebben voor een afspraak", aldus een GGD-woordvoerder.

Het vaccineren met AstraZeneca werd woensdag hervat. De GGD verwacht ruim een week nodig te hebben om alle 43.000 mensen alsnog in te enten.

Daarna moeten nog ongeveer 100.000 werknemers in de langdurige zorg worden gevaccineerd. Dat zijn de mensen die tijdelijk geen prikafspraak konden maken vanwege de vaccinatiepauze. Over een paar weken hebben alle 700.000 medewerkers in de langdurige zorg in elk geval een eerste inenting gehad, verwacht de GGD.