De inkorting van de avondklok leidt waarschijnlijk tot meer besmettingen, maar het blijft onduidelijk hoeveel. De invloed van dat ene uur is namelijk niet nauwkeurig te berekenen, zegt het RIVM woensdag in gesprek met NU.nl.

"Het is al lastig om de precieze invloed van de avondklok op het aantal besmettingen te berekenen, laat staan van een uur", aldus een woordvoerder van het RIVM.

"De avondklok is, ook in het buitenland, vaak onderdeel van een maatregelenpakket waar bijvoorbeeld ook de bezoekersregeling onder valt", legt hij uit. "In onderzoek is het niet mogelijk om de effectiviteit van de maatregelen los te koppelen."

Uit een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) blijkt dat de combinatie van de avondklok (vanaf 21.00 uur) en de bezoekersregeling (maximaal één persoon) het reproductiegetal met 8 tot 13 procent verlaagt. Door de maatregelen gaan mensen namelijk minder vaak bij elkaar op visite.

Het RIVM verwacht dat mensen elkaar na de verruiming weer vaker opzoeken. "We gaan waarschijnlijk een effect zien."

Handhaven zou lastiger zijn als het licht is of schemert

Mede omdat de politie en burgemeesters hebben laten weten dat handhaven lastiger wordt als het nog licht is of schemert, heeft het demissionaire kabinet er dinsdag alsnog voor gekozen om de avondklok in te korten. Mensen zouden het dan lastiger vinden om zich aan de maatregel te houden.

Demissionair premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens de persconferentie ook dat het verkorten van de avondklok waarschijnlijk een negatief effect zal hebben, maar volgens hem moest er een "bestuurlijke afweging" worden gemaakt: "Wat is epidemiologisch het prettigst versus wat is in de handhaafbaarheid verstandig?"