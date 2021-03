De politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam de afgelopen weekenden hebben bij elkaar ruim 5,5 miljoen euro gekost. Dat meldt een woordvoerder van de politie na vragen van het ANP.

De politie moest sinds 17 januari elf keer optreden op het plein in de hoofdstad, waar honderden mensen samenkwamen voor demonstraties en 'koffiedrink'-acties van de groep Nederland in verzet, weg met dit kabinet. Omdat mensen zich doorgaans niet aan de coronaregels houden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrekken, moet de politie ingrijpen. Dat gebeurt met de ME, waterkanonnen en politiepaarden en -honden.

De kosten voor de grootschalige politie-inzet zijn geen extra uitgaven, maar gaan volgens de woordvoerder uitsluitend ten koste van ander politiewerk. "Het werk dat iemand bij de mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of werk aan politieonderzoeken."

De kosten worden berekend aan de hand van het aantal politiemensen dat wordt ingezet, en hoeveel uren zij aan het werk zijn. Afgelopen weekend had een prijskaartje van zo'n 1,4 miljoen euro. Toen kwam het zowel zaterdag als zondag tot een treffen met de politie, en werden er meer dan tweehonderd mensen aangehouden.

Amsterdam ontving hulp vanuit Noord-Nederland tot Limburg

De Amsterdamse politie kreeg de afgelopen tien weken op het Museumplein hulp van de marechaussee en alle andere eenheden in Nederland. "Aan alle eenheden uit het hele land wordt bijstand gevraagd, en die leveren dat. Van Noord-Nederland tot Limburg kwam er hulp. Dat moet ook wel, als dit elke zondag plaatsvindt", aldus een politiewoordvoerder.

"De meeste mensen die daar staan, keren zich tegen de overheidsmaatregelen. Daarnaast zien we vogels van diverse pluimage. Er staan zogenoemde 'flowerpowertypes', maar we hebben ook extreemrechtse groeperingen en harde kernen van verschillende voetbalclubs gezien. Die laatste maken zich daar niet kenbaar als zodanig, maar we kennen ze wel uit deze scene. Men komt uit het hele land", besluit de woordvoerder.