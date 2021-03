Vanwege het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames scherpt België de coronamaatregelen weer aan. Niet-medische contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidssalons, moeten de deuren vier weken sluiten. Kleuterscholen blijven open, maar het lagere en hoger onderwijs moet weer op afstand plaatsvinden, zo maakte premier Alexander De Croo woensdag bekend.

De coronacijfers van het land baarden experts zo veel zorgen dat het Overlegcomité woensdag vervroegd is bijeengekomen. Daar is het besluit gekomen om een 'paaspauze' in te lassen, zo vertelde De Croo. "Een afkoelingsperiode van vier weken van maatregelen die in verschillende sectoren op een solidaire manier zijn genomen", lichtte de premier toe.

Naast de sluiting van contactberoepen en het onderwijs moeten ook niet-essentiële winkels dicht. Zij mogen, net als in ons land, alleen nog op afspraak klanten ontvangen. Buitenshuis mogen Belgen met nog maar vier mensen tegelijk samenkomen, in plaats van tien.

In principe gelden alle aanscherpingen voor vier weken: het plan is om de scholen vanaf 19 april opnieuw te openen, indien de cijfers dat toelaten. De avondklok en het reisverbod blijven al die tijd ook gelden, benadrukt De Croo.

Experts riepen op zwaardere maatregelen in te voeren

Experts riepen eerder deze week om een nieuwe lockdown in te voeren in het land. Volgens hen stond het land er sinds de tweede golf in oktober niet zo beroerd voor. "De cijfers zijn nu van dezelfde orde als die we gezien hebben bij de start van de tweede golf", aldus viroloog Steven Van Gucht van het Crisiscentrum.

Ook De Croo benoemde woensdag de zorgelijke ontwikkelingen rondom de verspreiding van het virus in België. "De besmettingen zijn in twee weken tijd verdubbeld en de viruscirculatie is de hoogste in vier maanden tijd. De druk op de ic begint richting het niveau te gaan waarop men zich afvraagt hoelang ze het nog vol kunnen houden", aldus de premier. "Het virus heeft ons de voorbije dagen weer met de voeten op de grond gezet."