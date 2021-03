Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf in de nacht van dinsdag op woensdag een update over wetsvoorstellen voor onder meer een verplichte quarantaine voor reizigers, de sluiting van locaties na een corona-uitbraak en testbewijzen om de samenleving te openen. Enkele wetsvoorstellen worden zeer binnenkort verwacht.

Allereerst de verplichte quarantaine voor reizigers uit risicogebieden. Op basis van een nieuwe wet zou die groep reizigers straks bij aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten. Vanaf de vijfde dag kunnen ze een coronatest ondergaan. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine beëindigd.

Een reiziger moet een quarantaineverklaring met een adres bij zich dragen. Autoriteiten kunnen de naleving van de quarantaineplicht controleren door steekproefsgewijs te proberen de reiziger op dat adres te bereiken. Ze kunnen diegene bellen of langsgaan voor een controle. Als reizigers uit risicogebieden niet in quarantaine gaan, riskeren ze een boete.

De Jonge schrijft dat hij uiterlijk medio april het wetsvoorstel met de Kamer wil delen en de wet op 1 mei wil laten ingaan. Het beleid zou het verbod op vluchten vanuit en naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika vervangen.

Niet-naleving van de coronaregels kan straks leiden tot de sluiting van een gebouw. Als in een gebouw de coronaregels niet worden nageleefd en er een lokale corona-uitbraak is, kan zo'n gebouw mogelijk al binnenkort gesloten worden. Een motie over de kwestie werd op 21 januari aangenomen door de Tweede Kamer. De Jonge hoopt het wetsvoorstel op 7 april aan de Kamer voor te leggen.

Als de wet van kracht is, kunnen burgemeesters bij lokale corona-uitbraken locaties sluiten. Daarbij hoeven ze geen verband tussen de niet-naleving en het ontstaan van de uitbraak aan te tonen.

Volgens De Jonge kunnen sluitingen noodzakelijk zijn om een uitbraak in te dammen. Er wordt van een lokale uitbraak gesproken als op een locatie minstens drie personen besmet zijn geraakt en de besmettingen met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Het wetsvoorstel voor een testbewijs als toegangsbewijs volgt deze maand nog. Een belangrijke stap naar de heropening van de samenleving is het toestaan van testbewijzen als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld evenementen en culturele instellingen. De Gezondheidsraad oordeelde eerder dat zo'n testbewijs de vrijheid van inwoners kan vergroten, maar dat per situatie getoetst moet worden of het rechtvaardig is om een negatief testresultaat te eisen.

De Jonge zegt al te hebben gesproken met het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens en een adviescollege. Daarnaast zijn via internetconsultaties bijna zesduizend reacties binnengekomen. De Jonge wil overigens dat een testbewijs iemand 48 uur extra vrijheid kan bieden, terwijl experts van het Outbreak Management Team (OMT) pleiten voor een periode van 24 uur. Volgens de Jonge is dat echter "praktisch niet haalbaar".

De minister hoopt nog voor april een wetsvoorstel aan de Kamer te kunnen voorleggen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wet daarna binnen enkele weken wordt aangenomen.