De Sionkerk op Urk heeft afgelopen weekend de coronamaatregelen losgelaten en weer alle leden verwelkomd. Op de ochtend- en middagdienst van zondag kwamen zo'n 350 tot 400 mensen af, schrijft Trouw woensdag. De kerk hanteert geen coronaregels meer, omdat de kerkenraad wil tegemoetkomen aan "de nood en het geestelijk welzijn" van de gemeente.

Iedereen die geen gezondheidsklachten heeft, kan sinds zondag weer naar de kerk komen. Dat heeft de Sionkerk haar zeshonderd leden in een brief laten weten.

Het is niet verplicht om in de kerk onderling 1,5 meter afstand houden en een mondkapje te dragen. Ouderling en voorlichter H. Snoek zegt tegen de krant dat de kerkgangers zich overigens vaak wel aan de 1,5 meter afstand houden.

"Het is niet dat we het op Urk beter weten of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens", aldus Snoek in een toelichting op de brief. "Het contact lijkt weg. En op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet."

Snoek stelt dat de Sionkerk niet de enige kerk is die zich niet aan de coronaregels houdt, maar noemt geen namen.

De ouderling stelt de boze reacties te begrijpen, maar wijst op andere groepen die zich volgens hem ook niet aan de regels houden. "Iedereen moet doorzetten, zeker. Het is voor niemand makkelijk. Maar ook andere groepen pakken ruimte: demonstranten, voetballers. Zij staan soms dichter bij elkaar dan we in de kerk ooit zouden doen."

Snoek beweert dat de Sionkerk minder kerkgangers zal ontvangen als de situatie in Nederland verder verslechtert. Burgemeester Cees van den Bos laat via een woordvoerder aan Trouw weten dat hij de brief van de Sionkerk niet heeft ingezien en ook geen bevoegdheid heeft om in te grijpen.