In Brazilië is in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal mensen overleden aan COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Amerikaanse land meldde dinsdag 3.251 coronagerelateerde sterfgevallen. Het vorige record (2.841) dateerde van een week geleden.

Ook werden bijna 50.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd. In Brazilië, dat 210 miljoen inwoners telt, zijn tot nu toe 298.676 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Meer dan twaalf miljoen mensen raakten besmet.

Door de grote toename van het aantal nieuwe infecties staat het Braziliaanse gezondheidsstelsel onder zware druk. Het Zuid-Amerikaanse land maakt al maandenlang iedere dag melding van enkele tienduizenden nieuwe besmettingen.

Het Braziliaanse wetenschappelijke instituut Fiocruz meldde een week geleden dat veel ziekenhuizen in het land onder druk staan. In 25 van de 27 staten zijn de COVID-19-afdelingen voor meer dan 80 procent gevuld. Enkele ziekenhuizen hebben helemaal geen plek meer voor coronapatiënten.

Het is niet de eerste keer dat ziekenhuizen in Brazilië overbelast dreigen te raken. In januari gebeurde dat al in de miljoenenstad Manaus, toen ziekenhuizen kampten met grote tekorten aan zuurstof, ziekenhuisbedden en ander medisch materiaal.

Nieuwe minister van Volksgezondheid beëdigd

Sinds dinsdag is Marcelo Queiroga minister van Volksgezondheid. In tegenstelling tot zijn drie voorgangers heeft hij de Brazilianen opgeroepen een mondkapje te dragen en vaak de handen te wassen. Queiroga wil nog niet overgaan tot een lockdown.

Hij volgt hiermee de koers van president Jair Bolsonaro, die de ernst van het coronavirus bagatelliseert. De kritiek op zijn beleid neemt de laatste weken fors toe. De president staat internationaal bekend als een fel tegenstander van lockdowns en mondkapjes. Eerder promootte hij het gebruik van onbewezen middelen, zoals het malariamedicijn hydroxychloroquine.

Ook komt de vaccinatiecampagne moeizaam op gang. De Braziliaanse farmaceut União Química zei dinsdag waarschijnlijk binnen "twee tot drie dagen" toestemming te krijgen om het Russische Spoetnik V-vaccin te produceren in Brazilië. Twee maanden geleden had het bedrijf om versnelde goedkeuring gevraagd, maar de Braziliaanse autoriteiten vroegen steeds om extra informatie.

Een extra coronavaccin op de Braziliaanse markt zou de vaccinatiecampagne kunnen versnellen. Minder dan 8 procent van de Brazilianen heeft een eerste prik gehad en slechts 3 procent van de bevolking heeft twee doses toegediend gekregen.