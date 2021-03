Op advies van de politie en gemeenten laat het demissionaire kabinet de avondklok 'meebewegen' met de zomertijd en verschuift de aanvang van de avondklok van 21.00 uur naar 22.00 uur. Twee maanden geleden zei demissionair premier Mark Rutte echter nog dat een begintijd van na 21.00 uur de effectiviteit van de maatregel enorm doet afnemen. Komt hij hier nu op terug?

"Wil je de avondklok effectief laten zijn, moet die ergens tussen 20.00 uur en 21.00 uur aanvangen. Daarna neemt het effect enorm af", zei Rutte op 21 januari in een coronadebat in de Tweede Kamer. Na afloop van zijn persconferentie dinsdagavond zei Rutte dat zijn eerdere uitspraak nog steeds geldt.

Volgens Rutte waren hij en het Outbreak Management Team (OMT) dan ook voor het behouden van een avondklok tussen 21.00 uur en 4.30 uur.

De politie en burgemeesters zijn echter verantwoordelijkheid voor het handhaven van de maatregel en zij voorspellen problemen op dit gebied als de avondklok ingaat op het moment dat het nog licht is of schemert buiten.

Zij adviseerden het kabinet daarom maandag om rekening te houden met de zomertijd en de avondklok een uur later te laten beginnen. Het kabinet nam dit advies dinsdag over.

327 Dit waren de belangrijkste punten van de coronapersconferentie

Effectiviteit avondklok niet in cijfers uit te drukken

Volgens Rutte houdt dit inderdaad in dat de maatregel minder effectief gaat zijn, "maar het is nog steeds effectief". Hij heeft het over een bestuurlijke afweging, namelijk: "Wat is epidemiologisch het prettigst versus wat is in de handhaafbaarheid verstandig?"

De verminderde effectiviteit van de avondklok valt volgens de premier niet in cijfers uit te drukken. "Het OMT zegt dat je niet precies kunt berekenen wat het effect daarvan is." Wel zegt het OMT volgens hem dat de maatregel van maximum één bezoeker per dag in combinatie met de avondklok voor ongeveer 8 tot 13 procent minder besmettingen zorgt.

De zomertijd gaat in de nacht van zaterdag op zondag in. De klok gaat dan een uur vooruit, waardoor het overdag een uur langer licht is. De avondklok gaat op woensdag 31 maart voor het eerst om 22.00 uur in.