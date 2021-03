De "meest beperkende" coronamaatregelen kunnen in de periode tussen half mei en half juni worden losgelaten. Daar hoopt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op, zei hij dinsdagavond tijdens een persconferentie. Op dat moment zijn volgens de planning de meeste kwetsbare mensen en zestigplussers gevaccineerd, waardoor de druk op de ziekenhuizen af moet nemen.

De Jonge benadrukte wel dat het om een inschatting gaat en dat het moment waarop veel maatregelen versoepeld kunnen worden "niet met zekerheid" te voorspellen is.

Een van die onzekerheden is de levering van de verschillende vaccins. Pfizer blijkt een betrouwbare leverancier te zijn, maar AstraZeneca niet. Volgens De Jonge moet elke week maar weer blijken of de farmaceut zich aan het afgesproken leverschema houdt.

Vanaf april krijgt Nederland ook de beschikking over het Janssen-vaccin, en het lijkt er volgens De Jonge op dat ook dat een betrouwbare partner is.

Een andere onzekere factor is in hoeverre gevaccineerden en mensen die het coronavirus hebben gehad bijdragen aan de verspreiding van het virus. "We weten dat effect nog niet goed genoeg", aldus De Jonge. "Als je bent gevaccineerd, kun je wel degelijk een rol spelen bij de verspreiding van het virus."

Al die onzekerheden zorgen ervoor dat het kabinet slechts een aantal weken vooruitkijkt en niet nu al een datum heeft geprikt waarop de samenleving weer 'open' kan. Echt perspectief ontbreekt. "We kijken stap voor stap wat er gegeven de epidemiologische situatie wel verantwoord is", legde De Jonge uit. Toch durfde de minister zijn voorspelling voor de periode tussen half mei en half juni met een slag om de arm wel aan.

316 Analyse: 'Onnavolgbaar dat de avondklok tóch een uur later ingaat'

Rutte: 'We kunnen Jaap van Dissel verslaan'

Demissionair premier Mark Rutte wil niet nu al een datum in mei of juni geven waarop de maatregelen kunnen worden losgelaten, omdat hij ook niet uitsluit dat er al eerder meer mogelijk is. Dat zou dan niet alleen komen door vaccinaties, maar ook door een dalend aantal besmettingen, veroorzaakt doordat mensen zich beter aan de maatregelen houden of door het mooiere weer.

"Als we ons beter aan de maatregelen houden, hebben we het wel degelijk in de hand om Jaap van Dissel te verslaan in de tussentijd", zei de premier. Hij doelde daarmee op de prognoses van het RIVM, die een piek van de derde golf voor half april voorspellen en volle ziekenhuizen tot begin mei.