Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdag een persconferentie over de coronamaatregelen gegeven. De lockdown is met drie weken verlengd en er komen geen versoepelingen. Wel gaat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in. In dit artikel beantwoorden we jullie via NUjij ingestuurde vragen.

Heeft de avondklok vanaf 22.00 uur nog wel effect?

Volgens Rutte gaat de maatregel minder effectief zijn, "maar het is nog steeds effectief". Rutte zei dinsdagavond dat hij en het Outbreak Management Team (OMT) voor het behoud van een avondklok tussen 21.00 uur en 4.30 uur waren, maar dat het kabinet op advies van politie en gemeenten heeft gekozen voor het verlaten van de avondklok naar 22.00 uur in verband met het ingaan van de zomertijd. Lees hier meer.

Hoe gaat dat sneltesten voor hoger onderwijs eruitzien? Ben je verplicht jezelf te testen elke keer dat je naar school gaat?

Het kabinet streeft ernaar dat alle studenten zich vanaf eind april minstens één keer per week kunnen zelftesten. In het middelbaar onderwijs worden de zelftests allereerst ingezet voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Dat houdt in dat zij zich moeten laten testen als zij in dezelfde ruimte zijn geweest als een besmette persoon.

Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen zich ook twee keer per week preventief thuis laten testen als zij geen klachten hebben.

Hoe groot is de kans dat de scholen weer sluiten?

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei dinsdag dat hij hoopt dat de basisscholen en middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat, vindt hij. Het aantal nieuwe besmettingen loopt echter ook onder kinderen op en dus is het "fingers crossed", aldus Slob.

Momenteel lopen er proeven met preventief testen in het onderwijs. Bij een positieve uitslag worden dan de leerkracht en de omgeving van de leerling getest. Op dit moment geldt dat een hele basisschoolklas minstens vijf dagen in quarantaine moet als een leerling besmet is.

Rijscholen werden in de eerste lockdown gecompenseerd. In de tweede niet. Kunnen ze nog verwachten dat ze met terugwerkende kracht gecompenseerd worden?

Het kabinet zegt dat het met een nieuwe steunregeling komt voor bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Welke ondernemingen in aanmerking komen voor de overheidssteun is nog onduidelijk. Rijscholen zijn niet specifiek genoemd.

Gaan de theorie-examens voor het rijbewijs alweer door?

Momenteel zijn theorie-examens nog niet toegestaan. Als de examens wel weer mogen doorgaan, verwacht het CBR ruim 300.000 theorie-examens snel in te kunnen lopen. "Met maximale openstelling en overwerk kunnen we de capaciteit verhogen tot circa 200 procent van normaal."

Wanneer mag er weer binnen gesport worden door kinderen en wanneer door volwassenen?

De komende drie weken mag er in ieder geval nog niet binnen gesport worden. Het kabinet hoopt dat de meeste maatregelen tussen half mei en half juni losgelaten kunnen worden. Of binnensporten hieronder valt of mogelijk al eerder kan, is op dit moment nog onduidelijk.