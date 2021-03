De lockdown is met drie weken verlengd tot en met dinsdag 20 april. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie gezegd.

Volgens de premier geven de cijfers geen aanleiding om maatregelen te versoepelen. "Dat is de zorgelijke realiteit van vandaag."

Wel gaat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in. Die is dan van 22.00 uur tot 4.30 uur van kracht. Volgens Rutte gaat de avondklok later in op verzoek van de burgemeesters en de politie.

Als de zomertijd zondag ingaat blijft het 's avonds een uur langer licht en dat zou het handhaven van de avondklok lastiger maken, omdat er meer mensen op straat zouden zijn.

Bij het invoeren van de avondklok, in januari, zei Rutte nog dat als de avondklok na 21.00 uur ingaat de maatregel onvoldoende effect zou hebben. "Hoe eerder hoe beter, maar de avondklok is ook effectief als die 22.00 uur ingaat", zei Rutte daar dinsdagavond over.

RIVM ziet situatie 'verslechteren'

Het RIVM sprak dinsdag al van een "verslechterende situatie". Het aantal positieve tests stijgt al een paar weken flink.

Ook het reproductiegetal is weer aan het stijgen. Vorige week was dat 1,06, inmiddels ligt dat op 1,11. Daarnaast neemt ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe.

Rutte: 'Ik begrijp: dit valt tegen'

Rutte benadrukte daarom nog maar eens het belang van het naleven van de basisregels, zoals handen wassen en thuisblijven bij klachten. "We kunnen eerder terug naar het normale leven als we ons aan de basisregels houden. We hebben de derde golf al voor ons uitgeschoven en dat kunnen we opnieuw, daar ben ik van overtuigd."

"Ik begrijp: dit valt tegen", aldus Rutte over het verlengen van de lockdown. Wel zei de premier dat er een mogelijkheid is dat maatregelen eerder dan 20 april worden losgelaten als de cijfers zich gunstig ontwikkelen.

Het kabinet geeft dinsdag 13 april een nieuwe persconferentie waarin bekend wordt gemaakt wat er daarna met de coronamaatregelen gaat gebeuren.