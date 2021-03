Door de tijdelijke stop met het coronavaccin van AstraZeneca zijn er vorige week minder prikken gezet. Om die achterstand in te halen, gaat de vaccinatiesnelheid de komende weken omhoog.

Tussen 14 en 21 maart werden er 97.916 eerste prikken gezet, terwijl dat in de weken ervoor rond de 200.000 lag. Het aantal tweede prikken steeg wel (112.368), tegen ongeveer 80.000 per week in de twee weken ervoor. Dat blijkt dinsdag uit de laatste weekcijfers van het RIVM. In totaal zijn er vorige week 210.284 prikken gezet, het kleinste aantal sinds de laatste week van januari.

Deze week wordt het tempo flink opgeschroefd en worden er ruim 400.000 vaccinaties gezet, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn er 150.000 meer dan afgelopen week. Volgende week worden er ruim 500.000 vaccins toegediend.

Uit data van het coronadashboard blijkt dat het huidige vaccinatietempo op één prik per 1,5 seconde ligt. Dat zijn er bijna 30.000 per dag.

Aantal vaccinaties per week

Minder vaccinaties door stop AstraZeneca-vaccin

De afname van het aantal prikken is het gevolg van de tijdelijke stop met het AstraZeneca-vaccin vorige week. Mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down of morbide obesitas, patiënten en medewerkers in de ggz en zorgmedewerkers in de langdurige zorg konden daardoor niet ingeënt worden. Deze week wordt wel weer met AstraZeneca geprikt.

"We stopten met AstraZeneca, maar kregen wel leveringen", aldus een woordvoerder van het ministerie. "Die opgebouwde voorraad gaan we wegprikken." Door de snelheid de komende weken op te voeren blijft de vaccinatiecampagne op schema, zegt hij.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei dinsdag dat het vaccinatietempo alleen wordt afgeremd door de hoeveelheid vaccins die wordt geleverd. Hij zegt dat de voorraden zo klein mogelijk blijven als verantwoord en dat de rest zo snel mogelijk wordt geprikt.

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn in Nederland ruim 2,1 miljoen prikken gezet. Alle vaccins bestaan uit twee doses. Zo'n 1,5 miljoen mensen hebben een eerste dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Ruim 600.000 personen hebben ook een tweede prik gehad.