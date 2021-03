De berichtgeving over mogelijk ernstige risico's bij vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin heeft twijfels opgeroepen bij Nederlanders, "maar hun meningen kunnen snel terug veranderen". Dat melden experts in gesprek met NU.nl. De reeds aangekondigde informatiecampagne van het kabinet is daarbij van groot belang, stellen zij.

Epidemioloog en gedragsdeskundige Esther Metting wijst op de vaccinatiebereidheid van diverse doelgroepen tussen september en december. In sommige leeftijdscategorieën wilden minder dan vier op de tien Nederlanders zich laten vaccineren.

In de loop van enkele weken steeg die bereidheid met tientallen procentpunten. Momenteel zegt 76 procent van de Nederlanders dat zij zich willen beschermen tegen COVID-19.

Waarom is er discussie over het AstraZeneca-vaccin? Er verschenen meldingen van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen. Daarop werd het prikproces in veel Europese landen, waaronder Nederland, opgeschort.

Veel landen hervatten het prikken weer nadat de Europese toezichthouder had vastgesteld dat er geen verband was tussen trombose en het vaccin.

Risico op bloedplaatjes is veel kleiner dan ernstige coronabesmetting

"De ontstane twijfel is zonde, want de kans op de ontwikkeling van trombose na een vaccinatie is nog altijd veel kleiner dan het risico om ernstig ziek te worden na een coronabesmetting", vervolgt Metting.

Europese én Nederlandse experts bewezen dat al eerder: in een groep van twintig miljoen gevaccineerden verschenen zo'n 25 meldingen van ernstige trombose én bloedplaatjes. Daarmee is de melding zo extreem zeldzaam dat er nog niet eens sprake is van een keihard verband.

De deskundige benadrukt dat ze de twijfel begrijpt. "Er was al discussie rondom de effectiviteit. Als iets onveilig is, wil je liever niet dat het in jouw lijf of dat van jouw kinderen komt", aldus Metting.

'Overheid treft geen blaam'

Hoogleraar gedragsbeïnvloeding en gezondheidscommunicatie Bas van den Putte (UvA) stelt dat de discussie rondom het vaccin nog veel groter had kunnen zijn als het kabinet niet meermaals had benadrukt dat het risico op de ontdekte bijwerking extreem klein is.

Ook Metting vindt dat de overheid geen blaam treft. "Men moet beseffen dat er aan de bel wordt getrokken als ook maar het kleinste ding aan de hand is. Er worden immers talloze mensen gevaccineerd."

Volgens de experts moet de focus van de campagne liggen op het tonen van de feitelijke (extreem kleine) risico's. "Die liggen ver achter de komma", aldus Van den Putte. "Maar probeer het ook niet mooier te maken dan het is, daar trappen mensen niet in. Wees eerlijk."

'Laat niet de overheid, maar experts het woord voeren'

Om de campagne geloofwaardig te maken, zouden geen politici maar prominente gezichten in de strijd tegen het coronavirus gestrikt moeten worden. "Politici worden minder vertrouwd", legt Van den Putte uit. Hij wijst op gedragsonderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat Nederlanders meer vertrouwen kregen in vaccins toen veel medisch experts op televisie vertelden dat het veilig was. Zij zouden nu opnieuw moeten pleiten voor AstraZeneca, vindt hij.

Metting stelt dat bijvoorbeeld ic-baas Diederik Gommers en arts-microbioloog en hoogleraar Alex Friedrich ideale kandidaten zijn. "Het is vooral belangrijk dat mensen de persoon vertrouwen die de boodschap brengt, zoals hun huisarts of andere onafhankelijke zorgprofessionals."

Het RIVM meldt in een reactie aan NU.nl dat het gezondheidsinstituut in ieder geval geen campagne op gaat zetten. "Wij verschaffen alleen informatie over het vaccin."