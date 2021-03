Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot en met half februari tachtig meldingen gekregen over een grote zwelling na een vaccinatie met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De zwelling is mogelijk pijnlijk en kan zich uitbreiden tot over de schouder of elleboog, maar verdwijnt volgens Lareb binnen vier tot vijf dagen vanzelf.

Volgens de onderzoekers ontstonden de klachten gemiddeld een tot twee dagen na vaccinatie en zijn ze een gevolg van een plaatselijke ontstekingsreactie.

Volgens Lareb is er meestal geen sprake van een infectie of allergische reactie en is behandeling van de zwelling niet nodig. "Koelen kan helpen om de pijn en zwelling te verminderen", adviseert het bijwerkingencentrum.

Dergelijke zwellingen na een vaccinatie komen vaker voor. Ook na de toediening van onder meer griepvaccins en het dktp-vaccin kan de bijwerking optreden.

Lareb zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wel te hebben ingelicht over de meldingen. Het CBG bespreekt de nieuwe informatie met het Europese netwerk. Vervolgens wordt besloten of de bijsluiter moet worden aangepast.