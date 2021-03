De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag om 22.00 uur in, zo zou zijn besloten in het kabinetsberaad. De eindtijd van 4.30 uur blijft hetzelfde, bevestigen ingewijden dinsdag na berichtgeving van NOS.

Burgemeesters riepen het kabinet maandag op de begintijd van de avondklok in verband met de zomertijd met een uur te verschuiven. Komend weekend wordt de klok weer vooruitgezet, waardoor het in de avond langer licht is. "Mensen willen naar buiten en dat geeft een grotere druk op de handhaving", verklaarde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls.

Ook wezen de burgemeesters op de ramadan, die half april begint. Moslims in Nederland kunnen tijdens de aankomende vastenmaand de vasten tussen 21.00 uur en 21.30 uur breken en dat zou botsten met de huidige begintijd van de avondklok. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam sprak zijn zorgen uit over het naleven van de avondklok tijdens de ramadan. Dat zou volgens hem voor "heel veel mensen ingewikkeld" worden.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei na het Veiligheidsberaad wel wat te zien in de "begrijpelijke en beargumenteerde suggestie" van de burgemeesters.

Dinsdagavond houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de huidige situatie. Daarbij kondigen ze naar verwachting geen grote versoepelingen aan: het aantal nieuwe besmettingen zou daarvoor nog te groot zijn.