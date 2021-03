Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 46.005 positieve coronatests geregistreerd, ruim 16 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen (39.527). Tegelijkertijd lieten ook meer mensen zich testen: de GGD's namen in de afgelopen zeven dagen meer dan 500.000 tests af. Het percentage positieve tests steeg van 7,7 procent naar 8,1 procent, zo blijkt uit de weekcijfers van de RIVM.

Dat de situatie verslechtert, is volgens het RIVM onder meer terug te zien in de stijging van het algehele reproductiegetal (R) naar 1,11 op 8 maart. Dat wil zeggen dat een groep van 100 besmette Nederlanders momenteel 111 anderen zou besmetten en het aantal nieuwe besmettingen in het land toeneemt. Vorige week dinsdag werd een R-waarde van 1,06 gemeld.

Ook het aantal ic- en ziekenhuisopnames is in de afgelopen week toegenomen. In de ziekenhuizen werden 1.441 coronapatiënten opgenomen, 114 meer dan in de voorgaande week. Op de intensive care belandden 313 coronapatiënten, een stijging van 39 ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

In een week tijd zijn daarnaast 223 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een week eerder waren dat er 204.

In totaal namen de GGD's vorige week 517.338 coronatests af, waarvan meer dan 8 procent positief bleken te zijn. Een week eerder werden nog 461.100 coronatests afgenomen. Vooral kinderen kwamen vorige week naar de teststraten, zij werden volgens het RIVM het vaakst getest op het virus, gevolgd door mensen in de leeftijd van 30 tot 39 jaar.

Aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen toegenomen

De besmettingscijfers van afgelopen week stijgen verder onder alle leeftijdsgroepen, met name onder jongeren. Volgens het RIVM is die stijging waarschijnlijk te wijten aan het al dan niet gedeeltelijk heropenen van het onderwijs.

Het aantal besmettingen per 100.000 mensen is nog steeds het hoogste onder 18- tot 24-jarigen en ligt op 359. Het aantal coronabesmettingen is het meest gestegen in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar.

Het aantal positieve coronatests nam het minste toe in de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder. Dat is gedeeltelijk te verklaren door het vaccinatieprogramma, stelt het RIVM.