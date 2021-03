De laatste vaccinatieoperatie in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gaat volgende week van start. Dat vertelt het RIVM in gesprek met NU.nl. Tijdens de 'veegronde' worden alle wachtenden ingeënt tegen COVID-19. Circa zes- tot zevenhonderd zorginstellingen moeten nog (enkele) prikken zetten.

Het gaat om personen die tot dusver vanwege medische klachten niet geprikt konden worden, nieuwe bewoners en personen die nog een tweede dosis moeten krijgen. "Daarna zijn we zo goed als klaar bij die groepen", aldus de woordvoerder.

De vaccindoses worden volgende week geleverd. Woensdag wordt een begin gemaakt met het laatste deel van het prikproces in onder meer verpleeghuizen.

Voor die tijd moeten nog enkele logistieke hobbels genomen worden. De bewoners krijgen het vaccin van Pfizer toegediend. De instellingen moeten zelf laten weten hoeveel vaccindoses nodig zijn, maar ontvangen niet dat precieze aantal doses. Ze krijgen flacons waar zes tot zeven doses uit gehaald kunnen worden.

Omdat in sommige gevallen minder dan zes of zeven prikken gezet moeten worden, wil het RIVM niet alle instellingen van minstens één flacon voorzien. "Dan worden heel veel vaccindoses verspild. We kijken hoe we dit kunnen oplossen."

Op maandag 18 januari kregen verpleeghuisbewoners voor het eerst coronavaccins toegediend. Circa 185.000 bewoners moesten worden ingeënt tegen COVID-19.