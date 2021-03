Bondskanselier Angela Merkel heeft de lockdown in Duitsland na overleg met de zestien deelstaten verlengd tot 18 april. Tijdens een persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag kondigde ze ook extra maatregelen rondom Pasen af.

Tijdens de paasvakantie (1 tot 5 april) moeten mensen zoveel mogelijk binnenblijven en sociale contacten beperken. Kerken worden verzocht om hun diensten online te houden en er mogen niet meer dan vijf mensen uit twee huishoudens bij elkaar over de vloer komen. Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden, maar niet verboden.

Volgens de Duitse regeringsleider verkeert het land in een "serieuze situatie" door onder meer de Britse coronavirusvariant. Merkel benadrukt dat de vaccinatiecampagne meer effect heeft naarmate er minder besmettingen bij komen. De bondskanselier zegt dat Duitsland er alles aan doet om zoveel mogelijk mensen te vaccineren tegen het coronavirus.

De gesprekken tussen Merkel en de leiders van de deelstaten werden tot diep in de nacht gevoerd. De bondskanselier had aangedrongen op strengere maatregelen. Eerdere deze maand kondigde het land nog kleine versoepelingen aan, maar die zijn voorlopig van de baan.

De Duitse regering is bang dat versoepelingen een stijging van het aantal coronabesmettingen tot gevolg zullen hebben. Het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het RIVM, meldde maandag dat in de afgelopen week 107 positieve gevallen per 100.000 inwoners werden gemeld. Boven de honderd komt volgens de regering de intensivecarecapaciteit in gevaar. Zondag lagen meer dan drieduizend mensen met COVID-19 op een ic in Duitsland.