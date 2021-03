Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam botst het einde van het dagelijkse vasten tijdens de ramadan dit jaar met de avondklok, mocht die medio april nog van kracht zijn. "Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden", zei hij maandag na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's.

Het dagelijkse vasten van de ramadan eindigt dit jaar tussen 21.00 uur en 21.30 uur. Veel moslims hebben dan "de drang" om hun familie te bezoeken, aldus Aboutaleb. "Laten we hopen dat er rond die tijd meer versoepelingen zijn", zegt hij.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gevraagd om de avondklok een uur naar achteren te verschuiven. De ramadan speelt in dit voorstel mee, maar ook het weer wordt beter en het blijft langer licht. Bovendien gaat komend weekeinde de zomertijd in.

Mensen willen naar buiten en dat geeft een grotere druk op de handhaving, legt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, uit. Grapperhaus noemde het verzoek van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's een "begrijpelijke, beargumenteerde suggestie".

De minister gaat deze week nog in overleg met meerdere moslimorganisaties om te praten over de gevolgen van de avondklok voor onder meer het avondgebed. Hij wil met hen bespreken over "wat er op ons afkomt". "De piek van de derde golf komt echt in de tweede helft van april. Dan is het alle hens aan dek om te voorkomen dat de situatie doorslaat", zegt hij.

De ramadan begint dit jaar op 13 april en eindigt een maand later met het Suikerfeest. Gedurende de vastentijd mogen deelnemers tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken.