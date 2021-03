Het huidige negatieve reisadvies voor het buitenland wordt tot zeker half mei verlengd, zo bevestigen Haagse bronnen maandag na berichtgeving van De Telegraaf.

Demissionair premier Mark Rutte gaf bij de vorige persconferentie aan dat hij bij het volgende persmoment op 23 maart meer duidelijkheid wilde scheppen over de meivakantie (1 tot en met 9 mei). Hij hoopte daarmee perspectief te kunnen bieden, maar het kabinet vindt het toch nog te vroeg voor een versoepeld advies.

Concreet betekent de beslissing dat alle landen kleurcode oranje houden, wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd.

Over de zomervakantie schetsten Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bij de vorige persconferentie een positiever beeld. Voorwaarde is wel dat "alles gaat zoals we nu verwachten", aldus De Jonge. Begin juli kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn en dan "hebben we van het grootste gedeelte van de maatregelen afscheid genomen".

Het negatieve reisadvies geldt nu nog voor de hele wereld tot half april.