Volgens AstraZeneca blijkt uit het recentste onderzoek onder ruim 32.000 mensen in de Verenigde Staten dat na het toedienen van het coronavaccin van de farmaceut bijna acht op de tien mensen niet ziek worden door het coronavirus. Met de gunstige resultaten hoopt AstraZeneca dat ook het vertrouwen in het vaccin weer toeneemt, aldus het bedrijf maandag in een conferencecall.

De farmaceut stelt bovendien dat mensen die het AstraZeneca-vaccin krijgen, volledig beschermd zijn tegen een ernstig verloop na besmetting met het virus.

Omdat ernstige COVID-19-gevallen maar zeer zelden voorkomen in de onderzoeksgroepen die farmaceuten hanteren, moet hierin nog wel een kleine slag om de arm worden gehouden. Dat het vaccin ziekenhuisopname en sterfte in een groep van 32.000 mensen volledig voorkomt, is geen keiharde garantie dat dit onder een miljoenenbevolking ook zo is.

De hoge effectiviteit geldt volgens AstraZeneca ook voor mensen ouder dan 65 jaar, een leeftijdsgroep waarvoor op basis van eerdere onderzoeken nog niet kon worden gesteld of en in hoeverre het vaccin effectief was.

Aan het onderzoek deden 32.449 mensen in de Verenigde Staten, Chili en Peru mee. Van hen kregen 21.583 het vaccin toegediend. Daaruit bleek dat het vaccin 79 procent effectief is, een hoger percentage dan de 60 procent die werd verondersteld op basis van eerder onderzoek onder 24.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika.

Een eenduidige verklaring voor het verschil tussen de onderzoeken is er echter (nog) niet. AstraZeneca licht toe dat het lastig is om deze verschillende onderzoeken een-op-een met elkaar te vergelijken. Als mogelijke verklaringen noemt de farmaceut het moment waarop de onderzoeken plaatsvonden, de kenmerken van de deelnemende mensen, en de situatie in het land waarin de deelnemers wonen.

Geen trombosemeldingen in Amerikaans onderzoek

De positieve resultaten die voortvloeien uit het onderzoek in de Verenigde Staten, wijzen erop dat het vaccin "zeer veilig en effectief is", aldus AstraZeneca. De farmaceut benadrukte maandag dat het hoopt dat de resultaten mensen meer vertrouwen geeft in het vaccin.

Het AstraZeneca-vaccin kwam in opspraak na een mogelijke link met een zeldzame vorm van trombose. Meerdere landen legden het gebruik van het vaccin tijdelijk aan banden na meldingen van mensen die na een vaccinatie ernstige trombose kregen én een tekort aan bloedplaatjes hadden. De kans daarop is echter extreem klein gebleken en dus concludeerden toezichthouders dat het vaccin veilig is voor gebruik.

In het Amerikaanse onderzoek werden geen meldingen gemaakt van dergelijke vormen van trombose, aldus AstraZeneca.