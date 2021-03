Een verbod op de export van coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk zou het Britse vaccinatieprogramma met twee maanden vertragen, blijkt uit een rapport in het bezit van The Guardian. Tegelijkertijd levert het de vaccinaties in de EU-landen zelf nauwelijks tot geen winst op.

De dreigende EU-ban zou de Britse overheid dwingen tot verdergaande lockdownmaatregelen. En de kans is klein dat de Britse economie in de zomer weer vrijwel geheel kan draaien, zoals premier Boris Johnson nu gepland heeft.

Het vaccineren in de EU-landen zou door deze boycot met hooguit een week worden versneld.

EU dreigt met verbod als AstraZeneca te weinig levert

De Britse minister Ben Wallace van Defensie waarschuwde zondag dat het "contraproductief" zou zijn als de Europese Unie besluit de export van het coronavaccin van AstraZeneca te blokkeren. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dreigt met een exportverbod naar andere landen als het Brits-Zweedse bedrijf niet genoeg vaccins aan de EU levert, zo maakte ze duidelijk in een interview in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

"De Europese Unie weet dat de rest van de wereld kijkt naar de manier waarop de Commissie zich gedraagt", zei Wallace tegen SkyNews. "Als contracten en verplichtingen worden verbroken, zou dat zeer schadelijk zijn voor een handelsblok dat er prat op gaat de wet te respecteren", aldus de minister.

Hij benadrukte het gezamenlijke karakter van de vaccinproductie, waarbij verschillende landen over de hele wereld betrokken zijn, en waarschuwde dat een exportverbod "niet alleen de kansen van hun burgers op een passend vaccinatieprogramma in gevaar zou brengen, maar ook van veel andere landen in de wereld".

EU en AstraZeneca al langer in de clinch

De EU en AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. Volgens de commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 procent geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. Tegelijkertijd voldeed AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle verplichtingen. Het vaccin is in dat land ontwikkeld, in samenwerking met de University of Oxford.

"We hebben de optie om geplande exporten te verbieden", zei Von der Leyen. "Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan andere landen."

De EU-leiders bespreken de kwestie volgende week. De EU besloot eerder al het toezicht op de handel in vaccins aan te scherpen. Bedrijven zijn verplicht hun exportplannen te melden.