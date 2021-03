Bijna een kwart van de rokers is door de coronacrisis meer gaan roken. Tijdens de eerste golf deden ze dat vooral uit verveling, maar nu speelt stress een belangrijke rol, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Volgens de onderzoekers heeft ruim de helft van de rokers last van stress. Toch lukt het een kleine groep (16 procent) om minder te gaan roken.

"Voor de coronacrisis rookte ik alleen op feestjes, maar nu rook ik dagelijks. Ik ervaar meer spanning nu ik thuis de kinderen les moet geven, de jongste niet meer naar de opvang kan en ook mijn man thuis werkt", zegt een van de ondervraagden.

"Ik ervaar meer spanning omdat ik weinig tot geen mensen meer ontmoet. Ik mis hierdoor positieve impulsen die gesprekjes vaak brengen. Ik ontsnap dan aan het hier en nu door een sigaret te roken", zegt een ander.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het percentage rokers in Nederland is gedaald. Zo gaf vorig jaar 20 procent van de volwassenen aan weleens te roken, tegen 22 procent in 2019. "Dat is goed nieuws. Er is een groep waarbij het stoppen lukt, ook tijdens corona", aldus het Trimbos.