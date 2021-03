Het demissionaire kabinet ziet geen mogelijkheden om de coronaregels te versoepelen. De besmettingscijfers liggen daarvoor nog te hoog, melden Haagse bronnen zondag aan het ANP.

Betrokken ministers overlegden zondag weer met leden van het Outbreak Management Team (OMT) in het Catshuis in Den Haag over de status van het coronavirus in Nederland.

Het besluit is nog niet definitief. De komende dagen vergadert het kabinet nog over de situatie. Dinsdag is er een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Zaken die op tafel lagen, waren onder meer het afschaffen van de avondklok, het deels weer openen van het hoger onderwijs, het openen van terrassen rond Pasen en meer ruimte voor de detailhandel.

Ingewijden benadrukken dat er op de langere termijn wel meer perspectief is. Dat zou mogelijk halverwege mei of begin juni zijn, stellen zij.

Besmettingscijfers boven de zevenduizend, 'R' te hoog

De besmettingscijfers liggen al enkele dagen boven de zevenduizend en ook het reproductiegetal is volgens het kabinet te hoog. 100 besmette mensen steken nu gemiddeld 113 anderen aan. Vooral jongeren raken besmet. Zij worden niet snel ernstig ziek van corona, maar de angst heerst dat zij meer kwetsbare mensen aansteken.

Meerdere OMT-leden vinden het nog te vroeg voor versoepelingen. Viroloog Menno de Jong zei zondagochtend dat het onverstandig is om verder te versoepelen. Het openen van terrassen zou "een brug te ver zijn".