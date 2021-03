Zondag heeft de ME opnieuw moeten ingrijpen bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Er is een waterkanon ingezet. Ook is er een noodbevel afgekondigd. Van tevoren was de omgeving aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege het verwachte protest.

De demonstratie van actiegroep Verzet in Nederland was vooraf aangekondigd op Facebook. De actie richt zich tegen de Amsterdamse burgemeester Halsema onder de noemer 'koffie drinken voor vrijheid'. De gemeente had daarvoor toestemming gegeven en het Arenapark als locatie aangewezen, maar verwacht werd dat betogers naar het Museumplein zouden trekken omdat dit ook als locatie bij het evenement stond vermeld.

Gisteren werd ook al een demonstratie op het Museumplein ontbonden. Er werd toen een waterkanon ingezet. Nadat de politie meldde dat iedereen zou worden aangehouden, bewoog de groep van ruim duizend betogers zich vanaf het Museumplein in een stoet door de stad. Zij werden later ingesloten door de mobiele eenheid (ME). Op het Museumplein werden 58 mensen aangehouden.