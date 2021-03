Zondag heeft de ME opnieuw moeten ingrijpen bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Nagenoeg alle aanwezige demonstranten zijn verdreven. Ook is er een waterkanon ingezet en een noodbevel afgekondigd. Van tevoren was de omgeving aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege het verwachte protest. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.

In de omliggende straten van het Museumplein is het rond 16.30 uur nog onrustig. De mobiele eenheid vormt in de Van Baerlestraat een linie om groepen mensen van het plein te weren. Ook waren de bereden politie en ME-busjes in de straten aanwezig.

Er staat een lange file van trams in de straat en ook het overige verkeer kan er niet door. Tegelijkertijd is het aan de andere kant van het plein, op de Weteringschans, ook druk met politie en demonstranten.

De demonstratie van actiegroep Verzet in Nederland was vooraf aangekondigd op Facebook. De actie richt zich tegen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onder de noemer 'Koffiedrinken voor vrijheid'.

De gemeente had daarvoor toestemming gegeven en het ArenaPark als locatie aangewezen, maar verwacht werd dat betogers naar het Museumplein zouden trekken omdat dit ook als locatie bij het evenement stond vermeld.

Elders in Amsterdam, in het Westerpark, is er een betoging tegen racisme en fascisme. Rond 14.20 uur werd het daar volgens de gemeente te druk. "Als er meer mensen zijn, wordt de demonstratie ontbonden. Kom niet meer naar het Westerpark!", aldus de gemeente op Twitter. Volgens de organisatie waren er vijftienhonderd betogers op de been.

In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht zijn vergelijkbare protesten.

Zaterdag ook al demonstratie op Museumplein ontbonden

Zaterdag werd ook al een demonstratie op het Museumplein ontbonden. Er werd toen een waterkanon ingezet. Nadat de politie had gemeld dat iedereen zou worden aangehouden, bewoog de groep van ruim duizend betogers zich vanaf het Museumplein in een stoet door de stad. Zij werden later ingesloten door de Mobiele Eenheid (ME).

Op het Museumplein werden 58 mensen aangehouden.