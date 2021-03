Het kabinet gaat de komende tijd extra communicatiemiddelen inzetten om Nederlanders op de veiligheid en effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin te wijzen, meldt het ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond aan NU.nl. Daarmee wil het ministerie voorkomen dat Nederlanders massaal hun vaccinatieafspraak met AstraZeneca gaan afzeggen.

Om grote groepen Nederlanders snel te bereiken, wordt de Rijksoverheid "veel actiever dan normaal" op sociale media en de eigen websites. De woordvoerder spreekt over blogs, video's, graphics en advertenties. Er wordt veel meer ingezet op de communicatie rondom AstraZeneca dan bijvoorbeeld rondom Pfizer of Moderna.

Tevens wordt de officiële informatie op de eigen webpagina's van de Rijksoverheid aangepast en verschijnt er een waarschuwing in de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin. Zorgverleners worden bijgepraat over hoe zij patiënten kunnen informeren.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelde donderdag tijdens een online persmoment dat het ministerie geen signalen had ontvangen van vaccinatietwijfelaars. Nadat meerdere Nederlandse media vertelden wél signalen te hebben ontvangen, sloot De Jonge niet uit dat het ministerie dergelijke signalen mogelijk mist.

"Ik ontken niet dat dit type signalen bestaat. Op sociale media en via de mail ontvangen wij dagelijks duizenden reacties. Het zou best kunnen dat daar een zorg tussen zat", aldus de minister, die tevens aangaf de zorgen van Nederlanders te begrijpen.

De Jonge richtte zich donderdag al tot de vaccinatietwijfelaars en vertelde dat zij bij afzegging van hun afspraak "achteraan in de rij" moeten aansluiten. Hij riep Nederlanders op het vaccin te nemen, omdat de kans op een ernstig ziekteverloop na besmetting veel groter is dan een mogelijke ernstige bijwerking van het AstraZeneca-vaccin.

Prikken met AstraZeneca-vaccin wordt volgende week hervat

Over het AstraZeneca-vaccin was de afgelopen tijd veel discussie. Zondag werd het prikproces met het middel op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) twee weken stilgelegd, nadat vanuit Europese landen meldingen waren verschenen van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen.

Nader onderzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) wees uit dat het vaccin tóch veilig gebruikt kan worden, omdat de kans op die symptomen zó klein is dat de voordelen tegen de nadelen opwegen. In een groep van twintig miljoen gevaccineerden in Europa waren 'slechts' 25 meldingen binnengekomen. Daardoor kon een verband tussen trombose en het vaccin niet eens vastgesteld worden.

Daarop werd besloten het vaccin per direct weer in gebruik te nemen. Het prikproces start volgende week omdat honderdduizenden afspraken opnieuw ingepland moeten worden.

Het ministerie herhaalt in gesprek met NU.nl dat het AstraZeneca-vaccin door experts veilig en effectief is bevonden. "De voordelen in de vorm van bescherming tegen het virus zijn vele malen groter dan de risico's op deze symptomen", stelt de woordvoerder. Die lezing wordt gesteund door Europese én Nederlandse experts.