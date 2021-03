In Finland worden de AstraZeneca-vaccinaties per direct stilgelegd. Donderdag liet het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) nog weten dat de risico's van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen. Omdat twee onlangs gevaccineerde Finnen echter last kregen van bloedpropjes, wil het land nu eerst zelf onderzoeken of er echt geen mogelijk verband is.

Donderdag benadrukten het EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onafhankelijk van elkaar dat ook na extra onderzoek bleek dat het AstraZeneca-vaccin veilig is. Dat gebeurde nadat het gebruik in veel andere landen was stilgelegd naar aanleiding van enkele meldingen van een zeldzame vorm van trombose bij enkele mensen die onlangs waren gevaccineerd. Er is echter geen enkel verband tussen de trombose en het vaccin gevonden.

In Finland liepen de AstraZeneca-vaccinaties tot nu toe gewoon door. Dat twee gevaccineerde Finnen vier tot tien dagen na het vaccin bloedpropjes kregen, leidde er vrijdag echter toe dat het land de AstraZeneca-vaccinaties toch stillegt.

De nationale gezondheidsorganisatie THL gaat op zoek naar een eventueel causaal verband en hervat het vaccineren met AstraZeneca op zijn vroegst vanaf 29 maart. Ondertussen gaan de vaccinaties van andere leveranciers gewoon door in het land.

Het EMA blijft onderzoek doen naar de relatie tussen stolsels en AstraZeneca, maar vond vooralsnog geen direct verband. "Het is echt een klein aantal gevallen, terwijl al zeven miljoen mensen in de Europese Unie en elf miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin hebben gekregen", benadrukte directeur Emer Cooke donderdag.

De WHO liet weten dat de genoemde klachten onder gevaccineerden niet vaker voorkomen dan onder niet-gevaccineerde mensen. Het lijkt dus op toeval te berusten dat deze melders hun gezondheidsklachten kort na de vaccinatie kregen.

Franse keuze valt op 55-plussers

In Frankrijk adviseert de lokale gezondheidsautoriteit om alleen 55-plussers het AstraZeneca-vaccin toe te dienen. Dit werd gedaan naar aanleiding van meldingen over de combinatie van ernstige stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes bij gevaccineerden. Die symptomen traden vooral op bij vrouwen jonger dan 55 jaar.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) overwoog vrouwen jonger dan 55 jaar geen AstraZeneca-vaccin te geven, maar zag daarvan af na overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en RIVM-baas Jaap van Dissel.

Volgens De Jonge toont het onderzoek van het EMA aan dat, hoewel vrouwen in die leeftijdsgroep vaker ernstige tromboseklachten kregen, dit nog altijd zó weinig is voorgekomen dat het onderscheid maken tussen groepen niet noodzakelijk is.