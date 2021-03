De GGD's verwachten de achterstand door de dagenlange stop met het prikken van het AstraZeneca-vaccin over anderhalf week te hebben ingehaald, laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag aan NU.nl weten. Door het tijdelijk stilleggen van het vaccineren moeten 43.000 zorgmedewerkers een nieuwe prikafspraak maken.

Die zorgmedewerkers krijgen dit weekend allen een sms-bericht waarmee ze een nieuwe afspraak kunnen maken. Vanaf komende woensdag zullen de eerste AstraZeneca-vaccins weer bij de GGD's worden gezet.

Er kon niet eerder worden begonnen met het hervatten, zegt de koepelorganisatie, om de herstart zo ordelijk mogelijk te kunnen laten verlopen. "Het gaat daarbij om de logistieke planning", licht een woordvoerder toe. "Alles moet opnieuw worden ingepland. Niet alleen de afspraken, maar bijvoorbeeld ook de mensen die de prikken zetten."

Daarnaast zijn de GGD's zijn bezig met het inventariseren van het aantal vaccins dat ze nog op voorraad hebben. "De levering werd stopgezet en de AstraZeneca-vaccins die de GGD's nog hadden, zijn bewaard. Daarbij moeten we ook onderzoeken hoeveel vaccins er nog zijn en hoe de komende leveringen eruit moeten zien."

In totaal moesten de GGD's en huisartsen zo'n 289.000 prikafspraken afzeggen. Ook de huisartsen zijn inmiddels begonnen met het opnieuw uitnodigen van mensen hiervoor en gaan zij volgens het RIVM volgende week ook weer beginnen met vaccineren.

Eerste prik na hervatting nog niet in alle landen gezet

Het toedienen van het AstraZeneca-vaccin werd door verschillende landen tijdelijk aan banden gelegd, omdat er onderzoek werd gedaan naar een verband tussen het vaccin en de vorming van ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Hoewel niet uit te sluiten is dat dit een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin kan zijn, is de kans daarop extreem klein en concludeerde het Europese geneesmiddelenbureau EMA donderdag dat het vaccin weer gebruikt kan worden.

Na de beslissing van het EMA besloten veel landen het prikken met AstraZeneca weer te hervatten. Niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Italië, Frankrijk en Spanje zal het vaccin weer worden gebruikt.

Italië besloot veel spoed hierachter te zetten: de eerste regio's verstuurden donderdagavond al de sms'jes waarmee afspraken werden bevestigd. Volgens premier Mario Draghi is de eerste prik vrijdag om 15.00 uur gezet. Ook Frankrijk diende het vaccin vrijdag weer toe. Premier Jean Castex liet zich aan het begin van de middag inenten met AstraZeneca om de bevolking gerust te stellen.

Spanje heeft net als Nederland iets langer de tijd nodig om het vaccineren te hervatten. De eerste prikken met het AstraZeneca-vaccin worden daar naar verwachting woensdag weer gezet.