Mensen die hun afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin hebben afgezegd, kunnen een nieuwe afspraak maken als ze dat willen. Alleen personen die liever een ander vaccin willen, komen "achteraan in de rij te staan" en moeten daardoor langer op een prik tegen COVID-19 wachten, zegt een woordvoerder van demissionair minister Hugo de Jonge vrijdag in gesprek met NU.nl.

De Jonge benadrukte donderdag in zijn persconferentie dat mensen die het AstraZeneca-vaccin weigeren achteraan in de rij komen te staan en dat het "maanden kan duren voor je aan de beurt komt".

Dit geldt echter alleen voor mensen die liever een ander vaccin willen dan dat van AstraZeneca, benadrukt ook het RIVM. "Als je twijfelt en je wil er nog even over nadenken, dan kan je over een paar weken ook nog prima bij de GGD's terecht voor een afspraak met hetzelfde vaccin", aldus de woordvoerder.

Er wordt in verschillende rondes geprikt met het vaccin van de farmaceut, en mensen kunnen altijd nog in latere rondes terecht, zegt de woordvoerder.

'Maak gewoon gebruik van afspraak, vaccin is veilig bevonden'

Het ministerie moedigt mensen die een afspraak aangeboden hebben gekregen aan hier wel gewoon gebruik van te maken. Het vaccin is veilig bevonden door Europese en Nederlandse toezichthouders, benadrukte De Jonge donderdagavond.

Het prikken met het vaccin van AstraZeneca werd kort stilgelegd omdat er onderzoek werd gedaan naar een mogelijk verband tussen trombose in het algemeen en het middel. Verschillende Europese landen maakten melding van personen die na vaccinatie ernstige trombose kregen én een tekort aan bloedplaatjes hadden.

De kans daarop is echter extreem klein. Het is niet uit te sluiten dat de combinatie van ernstige trombose en het tekort aan bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking is, maar dit kan niet worden vastgesteld, doordat ze zo weinig voorkomt. Het vaccin is daarom veilig voor gebruik, concludeerden de toezichthouders.

GGD vragen 43.000 zorgmedewerkers nieuwe afspraak te maken

Door de korte pauze moesten in totaal bijna 289.000 prikafspraken worden verzet. 43.000 daarvan waren gemaakt met zorgmedewerkers die hun AstraZeneca-vaccinatie via de lokale GGD zouden krijgen.

Deze afspraken worden allemaal opnieuw ingepland, laat koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag weten. De zorgmedewerkers krijgen daar aankomend weekend een sms over. Vanaf woensdag wordt het prikken bij de GGD's hervat. Dat kon niet eerder door het aantal afspraken dat opnieuw moet worden ingepland, aldus de GGD GHOR.