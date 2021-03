Het aantal verwijzingen door huisartsen is voor het eerst sinds afgelopen zomer weer op het niveau dat zonder coronapandemie zou worden verwacht. De toename kan er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op duiden dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts nu sneller opzoeken.

Vanwege de coronapandemie moesten veel ziekenhuizen behandelingen uitstellen. De acute en semiacute zorg is op dit moment in alle ziekenhuizen volledig beschikbaar, meldt de zorgautoriteit. Patiënten die binnen zes weken behandeld moeten worden, kunnen nog niet in alle ziekenhuizen terecht: in 79 procent van de ziekenhuizen kan deze kritieke planbare zorg volgens planning worden geleverd. De overige 21 procent kan deze zorg slechts deels verlenen.

Bij zorg die zonder grote gevolgen meer dan zes weken kan wachten, is het anders. Deze planbare zorg is bij 82 procent van de ziekenhuizen deels beschikbaar en slechts bij 8 procent volledig beschikbaar. De operatiecapaciteit is nog steeds beperkter dan gebruikelijk.

Het aantal doorverwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) was vorige week groter dan zonder coronapandemie verwacht zou worden. Het is de tweede week op rij dat dit aantal verwijzingen groter is dan verwacht. Volgens de NZa komt dit mogelijk doordat patiënten die eerder niet naar de ggz zijn doorverwezen nu alsnog een verwijzing hebben gekregen.