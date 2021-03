Het AstraZeneca-vaccin wordt per direct weer in het vaccinatieprogramma van Nederland opgenomen, meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge donderdagavond tijdens een online persmoment. Eerder op de dag kwamen Europese en Nederlandse toezichthouders tot de conclusie dat het vaccin veilig in gebruik genomen kan worden, omdat er geen verband is vastgesteld tussen trombose in het algemeen en het middel.

Naar verwachting kunnen in de loop van volgende week de eerste prikken worden gezet. Daarvoor zullen eerst opnieuw afspraken ingepland moeten worden. Vrijdag starten is geen optie, omdat de geannuleerde afspraken, zeker 100.000, opnieuw nagebeld moeten worden.

De Jonge stelt dat zo snel mogelijk gestart moet worden met het prikken met AstraZeneca, omdat Nederland zich in de derde coronagolf bevindt. "Er mag geen dag gemist worden, gelukkig is door dit onderzoek van EMA de pauze van twee weken fors ingekort."

Prikken werd zondag stopgezet op advies van CBG

Het prikproces met AstraZeneca werd zondag op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) twee weken stilgelegd, nadat vanuit Europese landen meldingen waren verschenen van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen.

Die kans is echter extreem klein. Volgens CBG-voorzitter Ton de Boer zijn tot dusver 25 meldingen binnengekomen, uit een groep van 20 miljoen gevaccineerden. De symptomen speelden vooral op bij vrouwen jonger dan 55 jaar, en ontstonden één tot twee weken na de vaccinatie.

Volgens de toezichthouders valt niet uit te sluiten dat ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin, maar kan dit niet vastgesteld worden, juist omdat het beeld extreem zeldzaam is. Daarom wordt het vaccin veilig geacht. Tegelijkertijd wordt het ziekteverloop van patiënten die ernstig ziek werden verder onder de loep genomen.

De Jonge: Zeg vaccinatieafspraak niet af, dan sta je achteraan in de rij

De Jonge wil eventuele ontstane twijfel wegnemen "De reden dat we nu de pauze op kunnen zeggen, is omdat het vaccin veilig is.". De bewindsman stelt geen signalen te hebben ontvangen dat Nederlanders vaccinatieafspraken met AstraZeneca-prikken gaan afzeggen.

Volgens de minister komen de twijfelaars voorlopig ook niet in aanmerking voor een ander vaccin. "Als je nu bedankt voor het vaccin, sta je achteraan in de rij en kan het maanden duren voor je aan de beurt komt." De kans om in die tijd corona te krijgen, is aanzienlijk, voegde De Jonge toe. "Terwijl de kans om deze bijwerking te krijgen extreem klein is."

Minister overwoog vrouwen jonger dan 55 jaar geen AstraZeneca-vaccin te geven

De minister overwoog vrouwen jonger dan 55 jaar geen AstraZeneca-vaccin gegeven, maar zag daar vanaf na overleg met het CBG en RIVM-baas Jaap van Dissel. Volgens De Jonge toont het onderzoek van EMA aan dat, hoewel vrouwen in die leeftijdsgroep vaker ernstige tromboseklachten kregen, dit nog altijd zó weinig is voorgekomen dat het onderscheid maken tussen groepen niet noodzakelijk is.

Meerdere landen kondigden donderdag aan het vaccin weer in gebruik te nemen. Italië, Frankrijk, Cyprus, Letland en Litouwen kondigden al startdata aan. Ierland neemt vrijdag een beslissing.