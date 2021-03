Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft donderdag net als de Europese toezichthouder EMA gezegd dat het AstraZeneca-vaccin veilig is. Volgens Europese en Nederlandse experts is er geen verband tussen trombose in het algemeen en het AstraZeneca-vaccin.

Het CBG stelt dat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge samen met het RIVM moet beslissen of het prikproces met AstraZeneca hervat kan worden. Het ministerie van Volksgezondheid zou om 20.00 uur een persconferentie over de kwestie houden.

Onduidelijk is wie de persconferentie geeft, aangezien minister De Jonge in quarantaine zit omdat hij in contact met een positief getest persoon is geweest.

Op advies van het CBG werd zondag het prikproces met het AstraZeneca-vaccin twee weken stilgelegd, nadat vanuit Europese landen meldingen waren verschenen van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen.

Volgens EMA valt niet uit te sluiten dat ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) deed intensief onderzoek naar een mogelijk verband, maar stelt dit niet vast te kunnen stellen omdat het beeld extreem zeldzaam is. Daarom acht EMA het AstraZeneca-vaccin nog steeds veilig.

Meldingen van ernstige trombose zijn extreem zeldzaam

Het CBG sluit zich aan bij die lezing, en stelt dat verder onderzoek noodzakelijk is naar patiënten bij wie ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes optraden. Volgens CBG-voorzitter Ton de Boer vond dit voornamelijk plaats bij vrouwen onder de 55 jaar. De symptomen zouden één tot twee weken na de prik ontstaan.

Daarnaast benadrukt het CBG dat de kans op ernstige trombose "zeer klein" is. Vanuit een groep van twintig miljoen gevaccineerden in Europa zouden in totaal 25 meldingen zijn binnengekomen. De Boer weigerde in te gaan op vragen of het CBG het verantwoord acht om het prikproces met AstraZeneca te hervatten.

Meerdere Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Italië en Noorwegen, besloten eveneens het prikproces met AstraZeneca op te schorten. Landen als België en het Verenigd Koninkrijk hielden juist vertrouwen in de farmaceut. Italië gaat het prikproces hervatten na het groene licht van het EMA.