Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver twee meldingen ontvangen over mensen die na de toediening van het AstraZeneca-coronavaccin zowel met trombose als een verminderd aantal bloedplaatjes te maken kregen. "Deze meldingen zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. Bij deze meldingen is de aard van de trombose anders en de vermindering van het aantal bloedplaatjes minder sterk", aldus het centrum.

Agnes Kant, directeur bij Lareb, vertelt in gesprek met NU.nl dat het bijwerkingencentrum nog geen verdere medische details kan delen over de meldingen, en in hoeverre deze verschillen van meldingen elders in Europa.

In beide gevallen zouden de symptomen zijn opgetreden bij patiënten van boven de vijftig. Meer details wil Lareb niet delen, om de privacy van de patiënten te waarborgen. Volgens het coronadashboard zijn in Nederland tot dusver ruim 350.000 doses van het AstraZeneca-vaccin toegediend.

Lareb ontving ook één melding over een sterke vermindering van het aantal bloedplaatjes na een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het gaat daarbij om immuuntrombocytopenie (ITP). "Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben", aldus het bijwerkingencentrum.

Europese toezichthouder buigt zich over mogelijk verband

Lareb zei eerder deze week al geen aanwijzingen voor een verband tussen stollingsproblemen en coronavaccins te hebben. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen over stollingsproblemen, zoals trombose en longembolie, na de toediening van een van de goedgekeurde coronavaccins binnengekomen.

"De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is. Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van trombose en een sterke vermindering van het aantal bloedplaatjes optreedt", aldus de organisatie. Gezondheidsorganisatie WHO herhaalde donderdag dat landen het AstraZeneca-vaccin kunnen blijven gebruiken, omdat er geen verband is aangetoond.

Donderdagmiddag wordt een oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht. De toezichthouder onderzocht het mogelijke verband tussen bloedproppen en de toediening van een dosis van het AstraZeneca-vaccin. Meerdere Europese landen, waaronder Italië en Frankrijk, hebben gezegd het vaccin weer te willen gebruiken als het EMA zegt dat het veilig is.