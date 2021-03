In het Verenigd Koninkrijk hebben tot dusver ruim 25 miljoen inwoners, de helft van alle volwassenen, ten minste één prik tegen COVID-19 ontvangen. Dat meldt de Britse premier Boris Johnson woensdag. Vanuit het Britse ministerie van Volksgezondheid verscheen een mindere boodschap: ook het Verenigd Koninkrijk verwacht vanaf april fors minder vaccins te ontvangen.

Volgens woordvoerders van het Britse gezondheidsstelsel NHS zal er vanaf eind maart een "aanzienlijke vermindering plaatsvinden van de wekelijkse vaccinaanvoer", die vier weken zou aanhouden. Vanaf april worden daarom veel minder prikafspraken ingepland.

Desondanks verwacht de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dat vaccinatiedoelen van het land niet in gevaar komen. De bewindsman stelt dat alle Britse volwassenen tegen eind juli geprikt zullen zijn, terwijl medio april alle risicogroepen volledig ingeënt zullen zijn.

Hancock ging ook in op de leveringsproblemen waarmee farmaceut AstraZeneca al maanden kampt. "Wij verwachten dat farmaceuten zich aan hun contracten houden en willen, waar nodig, het vaccin door andere bedrijven laten produceren."

Verenigd Koninkrijk loopt ver voor ten opzichte van EU-landen

Het Verenigd Koninkrijk loopt nog altijd enorm ver voor op EU-lidstaten als het om het aantal gezette prikken gaat. Volgens de recentste cijfers hebben 25.273.226 inwoners een eerste dosis van een coronavaccin gehad. Bij circa 95 procent van alle 65-plussers is al ten minste één prik gezet, terwijl bijna 1,8 miljoen inwoners al volledig zijn ingeënt.

Johnson bewierookte woensdag het vaccinatieprogramma van zijn land, nadat bekend werd dat de helft van alle Britse volwassenen een prik had ontvangen. "Deze laatste mijlpaal is een ongelooflijke prestatie en vertegenwoordigt 25 miljoen redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst, terwijl we de samenleving voorzichtig heropenen."

Tevens werd bekendgemaakt welk vaccin Johnson zelf gaat ontvangen: het AstraZeneca-vaccin. "Ik heb eindelijk het nieuws gekregen dat ik zeer binnenkort mijn prik krijg", zei de 56-jarige premier. Johnson is net als andere vijftigplussers aan de beurt. Britten mogen doorgaans echter niet kiezen welk vaccin ze toegediend krijgen.