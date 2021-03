Fabrikant AstraZeneca ondervindt opnieuw problemen met de levering van coronavaccins aan de Europese Unie. In het tweede kwartaal levert het Brits-Zweedse bedrijf 70 miljoen vaccins in plaats van de afgesproken 90 miljoen, meldt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag. In eerste instantie had de EU een afspraak gemaakt met de farmaceut om 180 miljoen vaccins te leveren, maar dat werd al eerder naar beneden bijgesteld.

De problemen rond het coronavaccin van AstraZeneca blijven zich in rap tempo opstapelen. Al meerdere keren moest de farmaceut de verwachte omvang van de leveringen naar beneden bijstellen.

Daar kwam bij dat meerdere landen, waaronder Nederland, tijdelijk zijn gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, omdat bij gevaccineerde mensen in andere landen bloedproppen zijn ontstaan.

Volgens het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) zijn er tot op heden geen aanwijzingen dat er een verband tussen deze klachten en het AstraZeneca-vaccin is.

Door de beperktere leveringen zijn de spanningen tussen het bedrijf en Brussel hoog opgelopen. Tussen de regels door beschuldigde de EU de farmaceut ervan andere klanten voor te trekken.

Geen bewijs dat vaccin trombose veroorzaakt

Ondertussen blijven deskundigen zeggen dat het AstraZeneca-vaccin veilig is en dat er geen bewijs is dat het trombose of andere stollingsverschijnselen in het bloed veroorzaakt.

In ons land zijn tot maandag tien meldingen over trombose- of embolievorming na een vaccinatie met het AstraZeneca-coronavaccin binnengekomen. Het is nog niet bekend of er een oorzakelijk verband tussen de meldingen en het coronavaccin is.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wordt het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg twee weken niet ingezet.